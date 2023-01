MCU, il produttore Nate Moore su Harry Styles: 'Tornerà per molte altre storie'

In attesa del debutto su Disney Plus di Black Panther: Wakanda Forever, il produttore del MCU Nate Moore e il regista della pellicola Ryan Coogler sono tornati a parlare del film durante la loro recente apparizione al podcast Crew Call.

Come ben sapete, gli addetti ai lavori hanno dovuto modificare pesantemente il progetto a seguito dell' improvvisa scomparsa di Chadwick Boseman, riscrivendo da capo tutta la sceneggiatura.

"Sembrava la cosa più genuina da fare come narratori", ha raccontato Moore sulla morte di Boseman "usare quella cosa come carburante". L'idea di recasting non mi è mai passata per la mente", ha aggiunto.

Così, la pellicola ha spostato il focus sulla sorella di T'Challa, Shuri, interpretata da Letitia Wright. "Sta attraversando questo passaggio, attraverso le fasi del dolore", ha spiegato Moore, "e sta scoprendo chi è e se il dolore la consumerà o meno, o se uscirà dall'altra parte e diventerà un eroe... Ha dovuto attraversare il fuoco per capire chi fosse veramente".

Parlando poi di altri supereroi Marvel che arriveranno presto sullo schermo, il produttore ha dichiarato: "Non è un segreto, gli X-Men stanno tornando a casa, se parliamo di Storm e Bishop, sono due grandi personaggi di quel franchise. Siamo all'inizio, all'inizio".

Per concludere, Moore ha parlato anche di Harry Styles, che ha interpretato Starfox alla fine di Eternals: "Non abbiamo scelto Harry solo per un tag, (ci sono) più storie da raccontare con quel personaggio. Ha un legame interessante con Thanos; sono fratellastri e condividono lo stesso padre. È un personaggio complicato, ma davvero divertente".

