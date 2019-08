Un produttore Marvel Studios vuole che Black Widow sia il miglior film del MCU

Nel corso di una recente intervista la produttrice Victoria Alonso ha potuto parlare di Black Widow, nuovo film del Marvel Cinematic Universe che per la prima volta vanterà come protagonista assoluta la Vedova Nera di Scarlett Johansson.

Il film, che sarà (preparatevi allo scioglilingua) uno spin-off standalone prequel di Avengers: Infinity War ma sequel di Captain America: Civil War più sorta di origin movie con sequenze in flashback che mostreranno il passato della protagonista, secondo la Alonso è stato concepito con l'ambizione di essere il miglior film della produzione Marvel Studios.

La produttrice della compagnia di Kevin Feige è infatti consapevole della necessità di mantenere un livello molto alto dopo Avengers: Endgame, che recentemente ha superato Avatar di James Cameron per conquistare la corona di film con il più alto incasso nella storia del cinema.

"Se non facciamo un bel film, sarà colpa nostra", ha detto la Alonso. “La pressione interna è molto più che alta rispetto al passato, e il nostro obiettivo è fare il miglior film di sempre. Cerchiamo di non fare sempre le stesse cose non uguali, e questo film sarà molto diverso dal solito. Abbiamo preso parecchi rischi."

Per altre informazioni vi rimandiamo alle dichiarazioni di Scarlett Johansson su Black Widow, che secondo la star sarà ispirato a Logan e a Terminator 2, ma non sarà molto fedele ai fumetti.

Il film arriverà a maggio 2020 e sarà il primo capitolo della Fase 4 del MCU.