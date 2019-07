Il produttore Hiram Garcia svela quando inizieranno le riprese di Black Adam

Nel corso di un'intervista promozionale per Hobbs & Shaw, primo spin-off del franchise di Fast & Furious, il produttore Hiram Garcia ha svelato quando la Warner Bros. ha intenzione di iniziare le riprese di Black Adam.

Il film con protagonista Dwayne Johnson sarà diretto da Jaume Collet-Serra e metterà l'anti-eroe DC in rotta di collisione con Shazam, preparando il terreno per un cross-over che avverrà in Shazam! 3.

Parlando del film, Garcia ha svelato:

"Il successo di Shazam! è stato fantastico per noi. E' stato importante lanciare il personaggio, farlo conoscere al mondo e iniziare a creare questo suo universo. È una grande cosa per noi sviluppare questa sezione dell'universo DC, e abbiamo pianificato già l'introduzione di molti altri personaggi. per quanto riguarda Black Adam, Jaume Collet-Serra ha appena concretizzato il suo accordo, per il quale siamo molto entusiasti, e il piano è di iniziare le riprese alla fine del prossimo anno."

Insomma la Warner Bros. ha in programma per novembre-dicembre 2020 le riprese di Black Adam, il che proietterebbe lo spin-off verso un'uscita a fine 2021 o inizio 2022. Dato che la sceneggiatura di Shazam! 2 è già pronta e le riprese sono previste per l'inizio del 2020, dato che la Warner vuole sviluppare il film il prima possibile, è probabile che il futuro del franchise si svilupperà prima nel sequel di Shazam!, poi nell'introduzione di Black Adam nello spin-off apposito, e infine in un cross-over previsto per il terzo capitolo di Shazam!.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.