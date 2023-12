Il produttore di Godzilla Minus One non vuole affrettare l'uscita di nuovi film

Mentre il MonsterVerse continua a mettere in scena la sua reinterpretazione dei kaiju più amati, Godzilla Minus One riporta il nostro bestione capace di sparare raggi atomici allo splendore degli albori, regalandoci una nuova versione delle sue prime vicende e ponendo le basi per un futuro che, però, potrebbe prendersi il suo tempo.

Mentre il regista parla del possibile sequel di Godzilla Minus One che, a onor del vero, sembra effettivamente piuttosto probabile visto il successo del primo capitolo, il produttore Minami Ichikawa preferisce infatti tirare un po' il freno, ribadendo di non voler affrettare l'uscita di nuovi capitoli del franchise.

"Non penso ci sia la necessità di affrettare l'uscita del prossimo film live-action. I bei film si fanno con la qualità. Vogliamo grandi idee, uno script eccellente, un regista di talento e il cast giusto che lavori al film con cura" sono state le sue parole.

Una presa di posizione che suona come una piccola dichiarazione di guerra alle logiche dei grandi franchise che sembrano vivere nella paura che l'interesse del pubblico cali dopo un anno o due senza uscite. La speranza, ovviamente, è che le avventure di questo nuovo/vecchio Godzilla non si fermino qui, ma la sensazione è che davvero si tratti solo di capire quando, non se.