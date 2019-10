Il produttore di Frozen II smentisce il collegamento con Tarzan

Con l'uscita di Frozen II - Il Segreto di Arandelle quasi alle porte (il debutto in sala è previsto per il prossimo 12 dicembre) ecco che una delle teorie più famose riguardanti il mondo di Anna ed Elsa torna prepotentemente a fare il giro dei social, tanto da rendere necessaria una smentita ufficiale.

Avrete probabilmente intuito quale sia la teoria di cui parliamo: alcuni fan molto fantasiosi, infatti, sostengono da un po' di tempo che i genitori delle due protagoniste del film, il re e la regina di Arandelle, non siano altri che i genitori di Tarzan.

Secondo questo ragionamento, dunque, i due regnanti non sarebbero morti in mare, bensì naufragati sulla spiaggia di un'isola deserta dove, appunto, avrebbero messo al mondo il futuro re della giungla. Una bella storia, che però è stata ora categoricamente smentita da Peter Del Vecho, produttore di Frozen II: "Era su Reddit prima che [Chris Buck, regista di Frozen] sapesse cosa fosse Reddit! Posso affermare categoricamente e senza alcuna possibilità di equivoco che Tarzan non sia in alcun modo parente di Anna ed Elsa" ha dichiarato Del Vecho. Convinti, adesso?

Universo espanso o no, comunque, per Frozen II si prospetta un successo non inferiore a quello del primo capitolo: per il weekend d'esordio si parla già di un possibile incasso di circa 125 milioni di dollari. In attesa che il film arrivi in sala, intanto, è già disponibile l'intera soundtrack.