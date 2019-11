Il produttore di Bohemian Rhapsody è al lavoro su un film sui Bee Gees

Per i biopic a sfondo musicale questi ultimi anni si stanno rivelando un periodo decisamente florido: il clamoroso successo di Bohemian Rhapsody ha portato le case produttrici ad intuire che c'è una vera e propria gallina dalle uova d'oro da sfruttare, vista la quantità di personaggi cinematograficamente validi presenti nel mondo della musica.

Un esempio è stato il quasi immediatamente successivo Rocketman, con uno straordinario Taron Egerton nei panni di Elton John, così come il prossimo Stardust, con Johnny Flynn che presterà il volto al mai troppo rimpianto David Bowie.

In cantiere, però, c'è ora un nuovo arrivato: si tratta del biopic sulla storia dei Bee Gees, la celebre band composta dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb capace di regalare alla storia della musica successi come Stayn' Alive, How Deep is your Love e How can you Mend a Broken Heart.

Ad occuparsi del progetto sarà un nome che è ormai una garanzia, ovvero quel Graham King che già fu produttore proprio di Bohemian Rhapsody. King ha già acquisito i diritti per le canzoni della storica band, che potranno quindi essere utilizzate nel film senza alcun problema. Il materiale per una storia appassionante non manca di certo, viste le tante vicissitudini che hanno contraddistinto la storia personale e la carriera dei Gibb, tra cui la morte del fratello Andy appena trentenne. La produzione potrà inoltre presumibilmente contare sull'apporto di Barry, ultimo membro della band ancora in vita.