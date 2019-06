Trovato il production designer per The Merlin Saga, live-action Disney di Ridley Scott

Con gli ultimi dettagli su The Merlin Saga risalenti a febbraio scorso, possiamo confermarvi che il nuovo live-action della Disney diretto da Ridley Scott è ancora vivo e vegeto e si prepara ed entrare nelle fasi salienti della sua produzione.

A questo proposito, nelle scorse ore è stato confermato che Chris Seagers, production designer di X-Men: First Class, si è unito ufficialmente alla troupe del nuovo film del regista di Blade Runner (leggi: Everycult su Blade Runner). L'artista, che nel corso della sua carriera ha lavorato anche a Deepwater: Inferno sull'Oceano e Man on Fire - Il Fuoco della Vendetta, aveva precedentemente collaborato con Scott per la costruzione dei set di Alien: Covenant, e al momento è impegnato nella realizzazione di Raised by Wolves, la prima serie tv diretta dall'acclamato regista.

Inoltre, nell'ambiente circola la voce che Scott vorrebbe che la Disney ingaggiasse anche Darius Wolski, direttore della fotografia di The Martian, Prometheus e Covenant.

Come già rivelato in precedenza, il film sarà ispirato ai romanzi firmati da T.A. Barron. La sceneggiatura è stata affidata a Philippa Boyens, sceneggiatrice premio Oscar che ha lavorato insieme a Peter Jackson a tutti i film de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, nonché a King Kong e Amabili Resti. Il primo dei romanzi di The Merlin Saga, pubblicato nel 1996, è intitolato The Lost Years of Merlin e racconta, com'è facile intuire dal titolo, degli "anni perduti" di un giovane Merlino, mai raccontati e dedicati a quello che viene descritto come "un ragazzo lasciato a morire, senza memoria, nome e nessuna casa, determinato a scoprire la sua vera identità e la natura dei suoi strani poteri".

The Lost Years of Merlin ha dato origine ad almeno altri 12 libri della stessa saga, tutti di grande successo.