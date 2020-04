Il production designer di Chernobyl Luke Hull entra nel team di Cassian Andor

Continua a prendere forma la squadra che darà vita a Cassian Andor, serie spin-off di Star Wars sul personaggio già visto precedentemente in Rogue One ed interpretato da Diego Luna. Il nome nuovo del team è quello del production designer Luke Hull.

Già production designer di Chernobyl, proprio grazie all'acclamatissima miniserie targata HBO il nome di Hull ha acquisito un bel po' di prestigio negli ultimi tempi: la sua partecipazione allo show sul disastro nucleare avvenuto in Ucraina gli è infatti valsa un Emmy come Miglior production design e una vittoria agli Art Directors Guild come Miglior production design in una produzione televisiva.

Hull era inoltre stato scelto come production designer anche della serie spin-off di Game of Thrones poi annullata, mentre per quanto riguarda il grande schermo l'abbiamo visto all'opera negli anni scorsi sul King Arthur di Guy Ritchie.

La produzione di Cassian Andor avrebbe dovuto prendere il via il prossimo giugno nel Regno Unito, ma con lo scoppio dell'emergenza coronavirus è decisamente improbabile che la tabella di marcia venga rispettata. Secondo le ultime indiscrezioni, comunque, alcuni dei personaggi esclusi dalla Skywalker Saga potrebbero prender parte a Cassian Andor; alcuni commenti su Jabba the Hut, inoltre, continuano a tormentare il protagonista di Cassian Andor.