La production designer di 300 si unisce a Shang-Chi, anticipate le riprese del film MCU?

Qualche settimana fa vi avevamo riportato che le riprese di Shang-Chi sarebbero iniziate a fine anno, ma un nuovo report suggerisce che i Marvel Studios potrebbero accelerare le cose.

A quanto pare infatti la production designer See Chan si è unita ufficialmente al progetto, come riportato in esclusiva da Discussing Film: assumere membri della troupe in questa fase potrebbe significare infatti che le cose si stanno muovendo un po' più velocemente di quanto previsto e soprattutto sostenere i vari rumori provenienti dagli outlet locali australiani secondo cui il nuovo film Marvel Cinematic Universe sarà effettivamente il progetto in partenza ai Fox Studios Australia di Syndey, Nuovo Galles del Sud, Australia.

Anche se per il momento è d'obbligo attendere conferme con date di produzione concrete, vale la pena notare che l'Australia si trova nelle "immediate" vicinanze di varie nazioni asiatiche che potrebbero essere comodamente utilizzate dalla produzione come location secondarie ed esterne.

Comunque, tornando alla Chan, nel corso della sua carriera ha lavorato agli acclamati 300 di Zack Snyder e Gone Girl di David Fincher, nonché al recente Colossal di Nacho Vigalongo, con protagonista Anne Hathaway.

Vi ricordiamo che Shang-Chi è diretto da Destin Daniel Cretton (Short Term 12, Just Mercy) e scritto da Dave Callaham (The Expendables, Wonder Woman 84, Spider-Man: Into The Spider-Verse 2) e dovrebbe far parte dei titoli della misteriosa Fase 4 del MCU.