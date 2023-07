Processo Kevin Spacey: una presunta vittima sarebbe stata abusata mentre dormiva

Continua la vicenda giudiziaria legata alla star del cinema Kevin Spacey, a processo in Inghilterra per diverse accuse di abusi sessuali. Il quarto accusatore dell’attore ha rilasciato delle nuove testimonianze che riguardano una serata che avrebbe passato insieme al protagonista dei soliti sospetti finendo per subire violenza.

Mentre Kevin Spacey pare certo che una volta finito il processo l’industria cinematografica tornerà a bussare alla sua porta, la situazione si fa tutt’altro che facile per il due volte premio Oscar con i particolari delle sue presunte violenze che continuano a essere snocciolati in aula.

Il quarto accusatore di Spacey ha sostenuto che dopo una serata passata insieme a mangiare pizza e a fumare cannabis a casa dell'attore e si sarebbe addormentato per poi svegliarsi con Spacey che, stando alla dichiarazione, aveva appena finito di compiere un atto sessuale con lui: “Ero andato a dormire, ed è una cosa insolita per me andare in tilt. Ricordo che quattro o cinque ore dopo mi sono svegliato: la cintura era ancora allacciata, ma il bottone e la zip dei miei pantaloni erano abbassati e lui aveva appena compiuto un atto sessuale su di me”.

Quindi ha continuato: “Poi si è fermato e mi ha chiesto di andarmene subito. Mi ha detto che non avrei dovuto parlare con nessuno di quello che era successo”.

L’uomo ha riferito di sapere che a Spacey piacessero gli uomini giovani, ma non sapeva certo che fosse un predatore.

Spacey, dal canto, suo, si è dichiarato innocente rispetto alle 12 accuse di violenze di cui è imputato e che sarebbero state commesse tra il 2001 e il 2013.

Non possiamo fare altro che aspettare per capire come terminerà la vicenda dell’attore, nel frattempo, vi lasciamo alla recensione di I Soliti Sospetti, capolavoro di Bryan Singer del 1995.