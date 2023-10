Il processo di Jonathan Majors si terrà a novembre: ufficiale la nuova data

Sono ormai trascorsi un bel po' di mesi da quando Jonathan Majors fu arrestato con l'accusa di strangolamento e molestie: era il marzo 2023 quando cominciavano i guai legali del volto del Kang del Marvel Cinematic Universe, ma dopo vari rinvii pare che il momento del rendez-vous si stia effettivamente avvicinando.

Dopo le ultime voci circolate nei giorni scorsi, secondo le quali i legali di Jonathan Majors potrebbero aver alterato alcune prove necessarie al processo, è infatti finalmente trapelata quella che dovrebbe essere la data definitiva fissata per l'inizio del procedimento contro l'attore di Da 5 Bloods e Creed III.

Stando a quanto leggiamo, dunque, il processo a Jonathan Majors dovrebbe prendere il via il prossimo 29 novembre: pochi giorni fa l'attore si è visto rifiutare dal giudice Gaffey la richiesta di destituire il procedimento avanzata dal suo team, per cui nel giro di qualche settimana sarà suo dovere presentarsi in tribunale per discutere delle gravi accuse mossegli a inizio anno.

Majors, ricordiamo, fu arrestato dopo una lite domestica con una donna di 30 anni che secondo la ricostruzione dei fatti avrebbe avuto una relazione con l'attore: vedremo, a questo punto, se verrà dimostrato che la star Marvel abbia tenuto una condotta violenta o meno. La speranza, ovviamente, è che non ci debbano essere ulteriori slittamenti.