Processo Harvey Weinstein: dopo 9 giorni non c'è ancora il verdetto della giuria di LA

Dopo la condanna a 23 anni ricevuta a New Yorki giurati scelti per il processo di Harvey Weinstein a Los Angeles non sono ancora riusciti a raggiungere un verdetto in vista della prossima fase del processo.

Il produttore, accusato di stupro e violenza sessuale da più donne, rischia fino a 60 anni di carcere e dunque, la giuria ha deciso di prendere tutto il tempo necessario per giungere ad un verdetto più giusto possibile, ascoltando anche alcuni testimoni cruciali del processo.

A tal proposito il giudice Lisa B. Lench ha deciso di non rivelare ai media le domande fatte dalla giuria composta da 12 persone ( tre donne e nove uomini) che deve giungere ad una decisione unanime su ciascuna delle sette accuse.

"La corte è a conoscenza del fatto che ci sono state richieste da parte della stampa in merito al contenuto delle domande dei giurati inviate alla corte", ha detto mercoledì il giudice in un verbale. "I contenuti delle comunicazioni rivelano il modo in cui la giuria sta operando in attesa della delibera. Pertanto, il tribunale ritiene inopportuno rilasciare alla stampa il contenuto delle comunicazioni prima del congedo della giuria in quanto questo potrebbe interferire con la sua decisione finale".

Intanto di recente Tarantino è tornato a parlare di Weinstein, ammettendo di non aver dato inizialmente troppo peso a quelle "voci" sul produttore, almeno finchè il movimento Me Too non ha fatto piena luce su quanto accaduto.