Il Processo ai Chicago 7, il film di Aaron Sorkin riceverà un premio

Tratto da una storia vera, il film Netflix Il Processo ai Chicago 7 racconta la storia dei giovani attivisti processati nel 1968 per i disordini scoppiati durante la Convention nazionale del Partito Democratico. Il prossimo febbraio il regista Aaron Sorkin e il cast riceveranno il Vanguard Award del Palm Spring Film Festival.

Anche se la kermesse tornerà nella sua forma completa soltanto nel 2022, quest'anno al festival saranno dedicati alcuni spazi nel corso di Entertainment Tonight, in onda l'11 e il 25 febbraio.

"Lo sceneggiatore e regista Aaron Sorkin ha creato un film stimolante, con prestazioni eccezionali da parte di un cast potente che include Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Forte e molti altri" ha dichiarato Harold Matzner, presidente del Palm Spring Film Festival.

Il Vanguard Award è un riconoscimento di gruppo, che premia sia il lavoro del regista che le performance degli attori. In passato, tra i vincitori figurano film come Green Book di Peter Farrelly e La Forma dell'Acqua di Guillermo Del Toro. Tra gli altri premiati di quest'anno ci saranno anche Riz Ahmed (Desert Palm Achievement Award), Carey Mulligan (International Star Award), Gary Oldman (Chairman’s Award) e Chloé Zhao, che riceverà il Director of the Year Award.

