Problemista, ecco il giocoso trailer del nuovo film con Tilda Swinton

A24 è nell'olimpo degli horror psicologici, vedi Beau Ha Paura e Maxxxine che si preannuncia come il migliore della saga, ma non dimentica di portare qualcosa di più leggero sul grande schermo come Problemista di Julio Torres con Tilda Swinton.

Al debutto alla regia, Julio Torres è anche il protagonista della nuova commedia nei panni di Alejandro, un ragazzo originario di El Salvador che tenta la fortuna a New York City. Il suo più grande sogno è diventare un designer di giocattoli, ma mano che il tempo passa il visto di lavoro scade e la sua carriera sembra ancora congelata. Sarà un'emarginata artista interpretata da Tilda Swinton (attualmente impegnata sul set di The Killer di David Fincher) a dargli una possibilità: un lavoro come suo assistente diventa così la sua unica speranza per rimanere nel paese e realizzare il suo sogno.

Co-prodotto con Fruit Tree di Emma Stone, il cast di Problemista è composto anche da RZA, Greta Lee, James Scully, Laith Nakli, Spike Einbinder, Logan J. Alarcon-Poucel, Kelly McCormack, Glo Tavarez e Isabella Rossellini.

Il film è già stato presentato lo scorso marco al South by Southwest, ma Problemista non arriverà nelle sale prima di agosto 2023. E voi siete curiosi di vederlo?