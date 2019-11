Problemi in Francia per Polanski: sospesa la promozione di L'ufficiale e la spia

La notizia che per L'ufficiale e la spia, il nuovo film di Roman Polanski, sia scattato una sorta di embargo è una delle notizie più cliccate delle ultime ore: in Francia sarebbe infatti stata sospesa ogni genere di attività promozionale della pellicola, mentre nessun rischio corre la premiere, che rispetterà le scadenze previste.

I problemi nella distribuzione del film sono iniziati quando l'attrice Valentine Monnier ha accusato il regista di violenza sessuale, che si sarebbe consumata nel 1975 in uno chalet di montagna in Svizzera, quando l'attrice aveva solo diciotto anni.

Monnier è stata una delle prime in Francia a dar voce al movimento #MeToo e dopo di lei anche altre esponenti del mondo dello spettacolo hanno fatto un passo avanti. A pubblicare la storia dell'attrice il giornale Le Parisien, che riporta anche alcune interviste fatte ai confidenti di Monnier del '75. Per Polanski questa non sarebbe la prima accusa di violenza: la prima risale al 1977, cui seguirono aspre lotte legali e il trasferimento, proprio in Francia, nel '78.

In seguito alle accuse, l'opinione pubblica si è scagliata interamente verso il regista che ha visto bruscamente annullare numerose interviste ed ospitate del cast. Dopo aver vinto il Gran Premio della Giuria alla 76a Mostra del Cinema di Venezia J'accuse veniva additato come uno dei film più attesi della stagione europea, ma adesso, nonostante sia prevista l'uscita in bel 545 sale, fare una previsione degli incassi è quasi impossibile.

J'accuse - L'ufficiale e la spia seguirà le vicende di Alfred Dreyfus, soldato ebreo francese che nel 1894 viene accusato di aver tradito la patria in favore della Germania. Dreyfus verrà processato ed inviato in Guyana in esilio e dovrà aspettare il 1899 per essere riconosciuto innocente: alle sue spalle un vero e proprio complotto per difendere le schiere più alte dell'esercito francese.

Il film uscirà nelle sale italiane il 21 novembre, ma noi di Everyeye abbiamo già visto in anteprima la pellicola, qui la nostra recensione di J'accuse e il trailer italiano di L'ufficiale e la spia.