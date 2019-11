Possibili intoppi in arrivo per John Wick 4: Keanu Reeves è introvabile!

John Wick non è certo uno che si nasconde e perché dovrebbe? In fondo è l'assassino più letale del pianeta. Eppure, sembra che la produzione di John Wick 4 subirà alcuni importanti rallentamenti proprio a causa della probabile saltuarietà di Keanu Reeves dal set: l'attore sta lavorando a così tanti film che non sarà semplice terminare le riprese.

La distribuzione di John Wick 4 è prevista per il 21 maggio 2021, non proprio dietro l'angolo, ma il prossimo anno sarà denso d'impegni per Reeves che dovrà far l'impossibile per riuscire a rispettare scadenze ed appuntamenti.



Lance Reddick, concierge dell'Hotel Continental dichiara: "L'ultima notizia che ho avuto è che non esiste ancora una sceneggiatura, ma era il mese scorso. So che ci stanno lavorando, ma uno dei problemi principali è incastrare le scadenze di Keanu per Matrix 4 e Bill & Ted. Sta lavorando per ben tre franchise e non sono sicuro di quale progetto inizierà per primo."

L'ambizioso quarto capitolo di Matrix è ufficialmente in produzione e le riprese inizieranno nei primi mesi del 2020, suggerendo che l'attore vestirà i panni di Neo prima di quelli del mercenario senza scrupoli.

Ad aggiungersi alla lista d'impegni ci sarà anche la campagna promozionale di Bill & Ted Face the Music, il nuovo film in stile The Big Bang Theory nelle sale il prossimo 21 agosto. Scienza e risate si mescoleranno grazie a Bill Preston (Alex Winter) e Ted Logan (Keanu Reeves), cui un viaggiatore del tempo venuto dal futuro lascerà il pesante fardello di creare una canzone in grado di scongiurare la fine dell'intero universo.

Stando all'agenda di Reeves è molto probabile che dopo Bill & Ted l'attore si dedichi anima e corpo al sequel di John Wick, che punterebbe addirittura allo spazio, mentre i lavori per Matrix 4 dovrebbero procedere più lentamente, complice il grande lavoro che verrà fatto con gli effetti speciali.