Problemi con l'agenda di Tom Holland per Uncharted, fuori anche Travis Knight?

Ancora problemi in casa Sony con Uncharted: la pellicola che sembrava finalmente aver trovato la giusta regista, avrebbe perso di nuovo il regista. La causa? Conflitti d'agenda con Spider-Man per il protagonista Tom Holland.

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, i tempi di produzione del prossimo film di Spider-Man starebbero mettendo alle strette la produzione di Uncharted, che potrebbe essere ritardata non poco, dato che entrambi i progetti figurano Tom Holland come protagonista.

Sfortunatamente, il più grande dei problemi che ne deriverebbe è l'abbandono di Travis Knight, annunciato come regista della pellicola solo qualche mese fa, dopo che anche Dan Trachtenberg si era allontanato dal progetto.

La sfortuna di Uncharted, che è già a quota 6 registi persi (gli altri sono David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy) sembra qunidi non riuscire a dileguarsi, nonostante lo studio ritenga una priorità la realizzazione del film, e sia già all'opera per cercare un altro cineasta e un'altra data d'uscita favorevole.

Uncharted è ispirato alla popolare serie di videogiochi creata da Naughty Dog per PlayStation (anche se pare non sarà un adattamento degli stessi). La sceneggiatura in uso al momento è stata scritta da Rafe Judkins (Chuck, Agents of S.H.I.E.L.D.) e gli autori di Iron Man Art Marcum e Matt Holloway.