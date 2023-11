Quanto è probabile che Pedro Pascal entri nel MCU come Reed Richards?

Il rumor sta diventando sempre più insistente giorno dopo giorno, perché sembra che i Marvel Studios siano in trattative con Pedro Pascal per interpretare Reed Richards nel prossimo film sui Fantastici 4: ma quante probabilità ci sono effettivamente?

Cominciamo subito con un'ovvietà: i Marvel Studios hanno bisogno di starpower. Dopo Robert Downey Jr e Chris Evans e nel post-Endgame non si è più trovato un volto che spostava le masse in sala come prima, associato a un personaggio nuovo diventato parte integrante della cultura pop. Da questo punto di vista quindi Pedro Pascal sarebbe perfetto per interpretare IL padre di famiglia per antonomasia dei fumetti Marvel pronto a fare il suo debutto nel MCU.

Reed Richards associato a Pedro Pascal potrebbe tranquillamente dare quella spinta in più per portare la gente in sala e tenerla ancorata al personaggio per anni e anni come aveva fatto RDJ. Qua però paradossalmente iniziano i problemi.

Intanto l'età: Pedro Pascal ha 48 anni e ci immaginiamo che un personaggio come Mister Fantastic debba caricarsi sulle spalle almeno una quindicina di anni di presenza nel MCU. Fra trucco e parrucco tutto è possibile ovviamente, ma l'età da padre di famiglia navigato di Pascal potrebbe essere un fattore.

L'altro problema sono gli impegni dell'attore: Pedro Pascal ha davanti a sé le riprese del Gladiatore 2 e soprattutto della seconda stagione di The Last of Us, che dovranno essere incastrate con i Fantastici 4 e poi eventualmente i prossimi prodotti MCU che lo vedrebbero protagonista (Kang Dynasty e Secret Wars sicuramente).

Insomma i rumor sembrano concreti ma pareva già fatta anche per Adam Driver come Reed Richards, non ci resta che aspettare e vedere.

E secondo voi Pedro Pascal sarà davvero Mister Fantastic?