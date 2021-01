Priyanka Chopra e il suo vestito sul red carpet di Cannes: 'Stavo andando nel panico!'

Uno degli incubi ricorrenti di molte attrici è quello di essere "tradite" dagli abiti, costosi ma spesso anche molto delicati, scelti per una passerella o una cerimonia importante. È proprio quello che è capitato un paio d'anni fa a Cannes a Priyanka Chopra, in occasione della premiere di Rocketman.

In un recente post Instagram, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attrice ha raccontato un divertente aneddoto legato al red carpet del Festival francese e a un vestito d'alta moda.

"Potrei sembrare rilassata vista dall'esterno" ha scritto Priyanka Chopra commentando le immagini di quel giorno, "ma in pochi sapevano che dentro di me stavo andando nel panico. La delicata cerniera di questo abito vintage di Roberto Cavalli si era rotta mentre me la stavano chiudendo pochi minuti prima di partire per il red carpet di Cannes l'anno scorso (in realtà era il 2019)".

L'attrice e modella indiana ha poi raccontato qual è stata la soluzione adottata. "La mia fantastica squadra ha dovuto cucirmi il vestito in cinque minuti, durante il tragitto in auto!".

Il post continua poi con la promessa che altre storie del genere saranno raccontate in Unfinished, la sua autobiografia di prossima pubblicazione. Per altri approfondimenti su Priyanka Chopra, rimandiamo ai dettagli sul suo misterioso ruolo in Matrix 4 e alla recensione del film Netflix La Tigre bianca.