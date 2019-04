Priyanka Chopra in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe

Tra poche settimana arriverà nelle sale Avengers: Endgame, il nuovo crossover destinato a cambiare gli equilibri del Marvel Cinematic Universe e porre fine alla Infinity Saga.

Sappiamo che, una volta conclusa questa Fase 3, i Marvel Studios hanno intenzione di espandere gli orizzonti del franchise: oltre ai già annunciati Spider-Man: Far From Home, Black Widow e il film sugli Eterni, recentemente la compagnia ha annunciato di aver ingaggiato Destin Daniel Cretton per dirigere Shang-Chi, il primo film del MCU che avrà come protagonista un supereroe asiatico.

Stando alle ultime dichiarazioni di Joe Russo, regista insieme al fratello Anthony dell'attesissimo Avengers: Endgame, possiamo aspettarci qualche altra novità sul fronte internazionale. Lo studio sarebbe infatti in trattative con l'attrice e modella indiana Priyanka Chopra: "Mi piacerebbe molto lavorare con Priyanka," ha dichiarato Russo parlando con l'Hindustan Times. "Sorrido perché stiamo potenzialmente parlando con lei per qualcosa. Non vi dirò che cosa però".

Dopo il grande successo riscontrato a Bollywood, l'attrice nel 2015 è diventata la protagonista della serie ABC Quantico, per poi partecipare a pellicole quali Baywatch, A Kid Like Jake e il recente Non è romantico?, film che ha debuttato su Netflix lo scorso febbraio. Secondo voi quale personaggio Marvel potrebbe interpretare la Priyanka? Fatecelo sapere nei commenti!