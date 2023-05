Priyanka Chopra, la star di Matrix 4 confessa una curiosità sul marito Nick Jonas

Priyanka Chopra ha partecipato al test della verità per Vanity Fair e all'attrice è stata posta una domanda sulle qualità recitative del marito Nick Jonas, che recentemente ha partecipato con un cameo all'ultimo film girato dalla moglie, Love Again. Chopra ha dato una risposta ma è stata smascherata dalla macchina della verità.

"Si" ha risposto l'attrice ma l'esaminatore del poligrafo l'ha smentita, confermando che Chopra ha detto una bugia.

La star non ha confessato, continuando a sostenere di ritenere Nick Jonas "un attore eccellente, un attore fenomenale".



Sul nostro sito potete trovare il trailer ufficiale di Love Again, una romantica storia d'amore con protagonista l'attrice di Matrix 4 e Sam Heughan. Nonostante abbia mentito inizialmente, alla fine Chopra ha dichiarato:"Continuo a mentire sulla sua recitazione". E ha aperto le porte ad una possibile sessione di ripetizioni per il coniuge, riferendosi anche al cameo in Love Again:"Quel giorno non l'ho fatto, forse se lo facciamo di nuovo. Un po' più d'esperienza" ha ammesso sorridente l'attrice.



Ma non tutte le risposte sono state delle bugie: il test ha confermato le parole di Chopra, che ha dichiarato di pensare che Nick sia il miglior cantante dei Jonas Brothers.



Come ha raccontato in una recente intervista, con il suo ruolo nella recente serie televisiva Citadel, Priyanka Chopra ha ottenuto la parità salariale per la prima volta nella sua carriera.