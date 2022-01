Priyanka Chopra e Nick Jonas sono diventati genitori: l'annuncio su Instagram

Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno sorpreso i loro fan annunciando su Instagram di essere diventati genitori del loro primo figlio insieme, avuto tramite una madre surrogata. La coppia ha chiesto privacy per godersi questo meraviglioso momento di vita insieme e per concentrarsi sulla loro famiglia.

Jonas e Chopra hanno pubblicato il medesimo post sui rispettivi profili Instagram scrivendo: “Siamo super felici di confermare che abbiamo dato il benvenuto al nostro primo figlio attraverso madre surrogata. Chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy durante questo momento speciale. Vogliamo semplicemente concentrarci sulla nostra famiglia. Grazie mille.”



L’attrice e la cantante non hanno rivelato il nome del bambino/a, la data di nascita o dettagli aggiuntivi. Tuttavia, TMZ ha rivelato che fonti vicine alla coppia hanno riferito che il bebe è una bella bambina in salute nata sabato in un ospedale della California meridionale.



La giovane coppia si è sposata nel 2018 dopo essersi conosciuti nel 2016, in precedenti interviste, le star hanno spiegato di essersi unite molto attraverso il loro amore reciproco per la loro famiglia e la loro fede. Jonas ha anche detto a Insider che Chopra è stata "la miglior compagna di squadra" durante il suo frenetico tour con i Jonas Brothers nel 2019.

Recentemente, l’attrice ha detto a Vanity Fair che avere figli è "una parte importante del nostro desiderio per il futuro" e lei e Jonas erano entrambi d'accordo nel rallentare i loro carichi di lavoro quando sarebbe arrivato il momento. Presto rivedremo Jonas in Jumanji 3 e Chopra in Citadel, serie dei fratelli Russo in arrivo su Amazon Prime Video. Probabilmente adesso entrambi si prenderanno del tempo per crescere la nuova piccola arrivata in famiglia, congratulazioni alla coppia!