Priyanka Chopra Jonas è in trattative per entrare nel cast di Matrix 4

Di questi tempi non sembra essere particolarmente difficile trovare attori disposti a ingoiare la pillola rossa e scoprire quanto sia profonda la tana del Bianconiglio: per far parte del cast di Matrix 4, insomma, sembra esserci la fila e l'ultima new entry potrebbe essere ufficializzata a breve.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, infatti, le trattative tra la produzione e Priyanka Chopra Jonas sarebbero ormai in dirittura d'arrivo, e a giorni il suo nome potrebbe quindi essere ufficializzato al fianco di quelli già annunciati di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris e Yahya Abdul-Mateen II.

Già protagonista di varie produzioni di Bollywood, Priyanka Chopra è stata vista negli ultimi anni in film come Baywatch (2017) e Non è Romantico? (2019). L'attrice è però principalmente nota per la serie Quantico, andata in onda tra il 2015 e il 2018, della quale è stata protagonista.

Le riprese di Matrix 4 inizieranno a breve a San Francisco: il film sarà diretto da Lana Wachowski, creatrice della celebre saga fantascientifica insieme alla sorella Lilly. Sono nate parecchie polemiche, invece, in seguito al rifiuto di Hugo Weaving di tornare in Matrix 4: le spiegazioni fornite dall'attore in merito alla sua mancata partecipazione non sono piaciute a gran parte dei fan.