Priyanka Chopra, l'attrice lasciò un film di Bollywood per molestie: ecco il suo racconto

L'attrice Priyanka Chopra, star di Citadel e Matrix Resurrections, ha raccontato in un'intervista a The Zoe Report, di aver lasciato il set di un film che stava girando a Bollywood per le richieste inopportune del regista nel corso della lavorazione per una scena del film. Chopra non ha specificato il nome del regista.

L'attrice - che ha raccontato anche una curiosità sul marito Nick Jonas - è entrata maggiormente nei dettagli:"Sono sotto copertura, sto seducendo un ragazzo. Ovviamente è quello che fanno le ragazze sotto copertura. Ma sto seducendo un ragazzo e bisogna togliere un capo d'abbigliamento alla volta. Volevo mettermi a strati ma il regista dice 'No, ho bisogno di vedere le sue mutande. Altrimenti perché qualcuno viene a vedere questo film?'".



Una frase volgare e inopportuna che il regista non avrebbe nemmeno indirizzato direttamente all'attrice:"Non me l'ha detto. L'ha detto alla stylist di fronte a me. È stato un momento così disumanizzante. Avevo la sensazione di non essere nient'altro al di fuori di come posso essere usata, la mia arte non è importante, il mio contributo non è importante". Dopo l'accaduto l'attrice ha dichiarato di non aver potuto più guardare in faccia il regista e di essersene andata.



La star indiana scelse di abbandonare il set e di pagare la troupe per i soldi persi a causa della sua decisione, incoraggiata da suo padre.

Qualche giorno fa Priyanka Chopra ha parlato degli insulti razzisti ricevuti nel corso della propria carriera.