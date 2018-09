Private Life: ecco il trailer del nuovo film Netflix con Paul Giamatti

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale del comedy-drama Private Life, film che vede come protagonisti il nominato all'Oscar Paul Giamatti e Kathryn Hahn.

Il film racconta la divertente e commovente storia di Richard (Giamatti) e Rachel (Hahn), una coppia in preda all'infertilità che prova a preservare il proprio matrimonio mentre si addentra nel contorto mondo della riproduzione assistita e adozione domestica. Dopo lo scompiglio economico ed emozionale causato dalla fecondazione in vitro, i due sembrano non avere più speranze, ma quando Sadie (l'esordiente Kayli Carter), una studente che ha da poco abbandonato il college, rientra nella loro vita, le cose iniziano a migliorare.

Il cast della pellicola comprende anche Molly Shannon (Will & Grace, Saturday Night Live), Emily Robinson (Transparent), e Siobhan Fallon Hogan (Wayward Pines).

Private Life debutterà su Netflix e in alcuni cinema selezionati il 5 ottobre, potete trovare il trailer in calce alla notizia. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.