Priscilla Tolkien, addio alla figlia del celebre creatore de Il Signore degli Anelli

La figlia più giovane di J.R.R Tolkien, Priscilla Tolkien, è morta lo scorso 28 febbraio. Aveva 92 anni. Priscilla Tolkien seguiva da vicino l'eredità letteraria lasciata dal padre, ed era vice-presidente della Tolkien Society, l'organizzazione più antica tra quelle dedicate alla vita e alle opere di John Ronald Reuel.

Quarta figlia di J.R.R. Tolkien e di sua moglie Edith, Priscilla Tolkien nacque a Oxford nel 1929. I suoi studi si sono svolti al Lady Margaret Hall, il college di Oxford, che proprio poche ore fa ha diffuso la notizia della sua scomparsa.



Insieme al fratello John agli inizi degli anni '90 pubblicò il libro The Tolkien Family Album, in occasione del centenario dalla nascita del padre. Nel libro i figli dello scrittore inclusero diverse foto di famiglia realizzate nel corso degli anni.

Un decennio fa Priscilla Tolkien, studiosa e grande appassionata delle opere del padre, famoso in tutto il mondo per le opere da cui è stato trasposto vent'anni fa Il Signore degli Anelli, decise di far causa alla Warner Bros., rea a suo dire di aver sfruttato i personaggi creati da Tolkien per promuovere il mercato delle scommesse online.



Priscilla Tolkien fu l'ultima figlia di J.R.R. e Edith, l'unica femmina dopo John, Michael e Christopher, scomparso all'inizio del 2020 all'età di 95 anni.

Nel 2017 Christopher Tolkien si dimise dall'azienda di famiglia, che guidava da diversi anni.