Priscilla, tutto ciò che sappiamo sul film biografico di Sofia Coppola

La famiglia Presley è stata al centro di diverse attenzioni mediatiche nell'ultimo anno. Dal film di Baz Luhrmann Elvis, con protagonisti Austin Butler e Tom Hanks, all'improvvisa scomparsa di Lisa Marie Presley, figlia del cantante e di Priscilla Presley. Proprio quest'ultima sarà al centro di un biopic firmato Sofia Coppola.

Priscilla, diretto dalla regista di Lost in Translation, L'inganno, Il giardino delle vergini suicide e Bling Ring, sarà basato sul memoir Elvis and Me, che racconta la storia d'amore tra il re del rock and roll e la moglie. In relazione al background sul grande schermo di Sofia Coppola, quest'ultima potrebbe essere il profilo adatto per una storia di questo tipo.



Ma che cosa sappiamo sinora del progetto? Inizialmente si era parlato di una possibile apertura del prossimo attesissimo Festival di Cannes ma alla fine la kermesse francese ha optato per il ritorno di Johnny Depp con Jeanne du Barry.

Priscilla attualmente è in fase di post-produzione, dopo la fine delle riprese nei primi giorni dello scorso dicembre. In ogni caso il film sarà uno dei titoli di punta della prossima stagione cinematografica e verrà distribuito da A24 nelle sale cinematografiche.



Al momento non è stato annunciato un trailer quindi dovremo aspettare ancora un po' per delle novità sul progetto. Cailee Spaeny interpreterà Priscilla, con Jacob Elordi nei panni di Elvis e Luke Humphrey nel ruolo di Terry West.