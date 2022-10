Priscilla Presley, Sofia Coppola la paragona a Marie Antoinette: ecco il motivo

Sofia Coppola è stata intervistata da Vogue e ha parlato del suo prossimo film, Elvis and Me, incentrato sulla figura di Priscilla Presley, moglie del Re del Rock and Roll. Nel corso della chiacchierata con il magazine, Coppola ha proposto un paragone tra Presley e Marie Antoinette, protagonista di un altro suo celebre film.

"Sono entusiasta di fare per la prima volta qualcosa di così radicato nello stile americano. Priscilla è la quintessenza del glamour, una vera icona" ha dichiarato la regista.



E poi un paragone all'apparenza insolito:"Ero così interessata alla sua storia e alla sua prospettiva su come ci si sente a crescere a Graceland, dov'era giunta praticamente da ragazzina. Ha attraversato tutti gli step dell'essere donna in un mondo così amplificato, in maniera simile a quanto accaduto a Marie Antoinette".

Una spiegazione interessante sulle similitudini tra due personaggi iconici e con uno stile riconoscibile. In Elvis and Me, il biopic su Priscilla Presley, ad interpretare i due protagonisti saranno Cailee Spaeny nel ruolo di Priscilla e la star di Euphoria Jacob Elordi nei panni di Elvis.

Coppola ha parlato anche del recente film di Baz Luhrmann sul cantante:"Ritengo Baz davvero unico, e la sua versione della storia è stata così creativa. Priscilla però è un personaggio minore in quel film, quindi non mi è parso che ci stessimo muovendo nello stesso territorio. Credo sia interessante avere due interpretazioni diverse degli stessi fatti e dello stesso periodo".



A gennaio Kirsten Dunst ha rivelato il disagio sul set di Marie Antoinette, raccontando le problematiche riscontrate durante la lavorazione.