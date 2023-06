Priscilla Presley entusiasta del biopic sulla sua vita diretto da Sofia Coppola

Priscilla Presley ha dichiarato a TMZ di essere particolarmente emozionata e impaziente di vedere il biopic Priscilla, diretto da Sofia Coppola, che racconta la storia d'amore tra l'attrice e il re del rock and roll, Elvis Presley. Il film è basato sul memoir dell'attrice pubblicato nel 1985, dal titolo Elvis and Me.

"Sono molto entusiasta di vedere l'interpretazione del mio libro da parte della magistrale Sofia Coppola. Ha una prospettiva così straordinaria e sono sempre stata una grande ammiratrice del suo lavoro. Sono certa che questo film condurrà tutti in un viaggio emozionante" ha dichiarato Presley.



Il film - sul sito potete recuperare il poster di Priscilla - racconterà la storia d'amore tra Priscilla ed Elvis Presley. L'ex coppia sarà interpretata da Cailee Spaeny, nota per il suo ruolo in Una giusta causa, Jacob Elordi, conosciuto principalmente per la sua partecipazione alla serie teen Euphoria.



Nonostante la felicità di Priscilla Presley, l'entourage di Elvis Estate non sarebbe così felice del progetto, in quanto prodotto a loro insaputa e senza il loro consenso.

Sono arrivate critiche anche alla rappresentazione del regno di Elvis:"Le scenografie sono semplicemente orribili, non è come appare Graceland".



Non perdetevi il primo trailer di Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola che dovrebbe uscire nelle sale in ottobre. Nel cast del film anche Jorja Cadence, Emily Mitchell, Rodrigo Fernandez-Stoll, Dagmara Domińczyk e Luke Humphrey.