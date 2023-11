Priscilla Presley, cosa pensa la moglie di Elvis del nuovo film di Sofia Coppola?

Priscilla è l'ultimo lungometraggio diretto da Sofia Coppola, che si concentra su un'altra figura femminile come Priscilla Presley, attrice e moglie del celebre Elvis Presley. Il film è stato prodotto anche da Presley ed è stato presentato alla Mostra di Venezia. Ma a Priscilla Presley il film è piaciuto?

Inizialmente l'attrice era molto preoccupata e nutriva preoccupazioni riguardo al progetto. Intervista da People a Las Vegas, Presley ha dichiarato:"Ero molto preoccupata per questo film. Ma penso che sia giusto, ad esser sincera".

Ad aiutarla forse anche la stima e la passione nei confronti dei lavori precedenti di Sofia Coppola, su tutti Lost in Translation e Il giardino delle vergini suicide:"Adoro il suo cinema, penso che faccia un ottimo lavoro. È dalla parte delle donne e quando mi ha chiesto di fare un film su di me ne sono rimasta commossa. Se qualcuno dovesse fare un film sarebbe per lei. Non sosterrei mai un altro film di qualcun altro". Su Everyeye trovate il trailer di Priscilla, film uscito nelle sale americane proprio venerdì scorso.



Priscilla Presley è produttrice esecutiva e ha sviluppato un forte legame con Sofia Coppola durante il processo creativo. Priscilla Presley è stata sposata con Elvis dal 1967 al 1973:"[Sofia Coppola] Ha un cuore così grande e suo padre è molto famoso, lei è davvero legata a me. Non ho in alcun modo problemi con ciò che ha realizzato".

Pare invece che Lisa Marie Presley non apprezzò particolarmente Priscilla, il film biografico con Jacob Elordi e Cailee Spaeny.