Priscilla Presley commossa a Venezia per il film di Sofia Coppola: 'È stato difficile'

Sofia Coppola racconta il mito americano attraverso gli occhi di Priscilla Presley in Priscilla: il film, presentato all'ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ha saputo far emozionare non solo il pubblico bensì un'ospite speciale: Priscilla Presley.

L'attrice ha rifiuto la propria presenza in conferenza stampa a Venezia, ma non ha resistito a far parte del pubblico. La presenza di Presley non è passata inosservata ai giornalisti rendendola protagonista del panel. Priscilla Presley si era già mostrata entusiasta del biopic di Sofia Coppola, ma a Venezia si è lasciata andare alla componente emotiva del film targato A24: "È molto difficile sedersi e guardare un film su di te, sulla tua vita, sul tuo amore - ha detto l'attrice ed ex moglie di Elvis Presley - Elvis mi ha aperto il suo cuore in ogni modo, in Germania, le sue paure, le sue speranze, la perdita di sua madre, che non ha mai, mai superato. Ero la persona che davvero, davvero sedeva lì per ascoltarlo e confortarlo. Quella era davvero la nostra connessione, anche se avevo 14 anni".

I due si conobbero quando il re del rock si trovava in servizio in Germania come soldato dell'esercito americano. Malgrado la grande differenza di età tra i due, Elvis riuscì a convincere i genitori di Priscilla al trasferimento della ragazza negli Stati Uniti: dopo otto anni di fidanzamento, Priscilla divenne Priscilla Presley: "Abbiamo costruito una relazione - prosegue Presley -. Era l'amore della mia vita. Era come se non ci fossimo mai lasciati, quindi voglio che questo sia chiaro".

Priscilla che racconterà il matrimonio turbolento tra Priscilla e Elvis Presley arriverà nelle sale cinematografiche a ottobre 2023: ecco il trailer di Priscilla.