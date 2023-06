Priscilla, il poster del nuovo biopic di Sofia Coppola: oggi il trailer

Uscirà tra poche ore il primo trailer di Priscilla, il nuovo film biografico diretto da Sofia Coppola e incentrato sulla figura di Priscilla Presley, attrice ed ex moglie di Elvis. Basato sul memoir Elvis and Me, della stessa Presley, il film è prodotto da A24 che ha pubblicato nelle scorse ore il primo poster del lungometraggio.

Priscilla Presley è interpretata da Cailee Spaeny, con Jacob Elordi che ricopre il ruolo dell'ex marito e stella del rock and roll, Elvis.

Il film racconterà la storia vissuta tra Priscilla ed Elvis, culminata con un matrimonio celebrato il 1° maggio 1967 e una figlia Lisa Marie, nata nel febbraio 1968.



Separati dal 1972, Priscilla ed Elvis divorziarono nel 1973, e quattro anni dopo lei partecipò ai funerali del cantante a Graceland, dopo l'improvvisa scomparsa.

Qualche mese fa Priscilla Presley ha perso anche la figlia; Lisa Marie Presley è morta lo scorso 12 gennaio 2023 a quasi 55 anni.



Sofia Coppola torna a dirigere un film a tre anni di distanza da On the Rocks, distribuito su Apple TV+, con protagonisti Bill Murray, già collaboratore di Coppola in Lost in Translation, e Rashida Jones.



Su Everyeye è disponibile la recensione di On the Rocks, in attesa di vedere il nuovo film di Coppola, figlia del regista della trilogia del Padrino, Francis Ford Coppola, uno dei più importanti cineasti della storia.