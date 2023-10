Priscilla, il lato oscuro di Elvis nel trailer del film di Sofia Coppola!

Negli ultimi anni la figura di Elvis Presley è stata sotto i riflettori molto spesso, vuoi per la recente pellicola diretta da Baz Luhrmann, o vuoi anche per motivi più spiacevoli come quello relativo alla morte della figlia Lisa Marie, deceduta proprio quest'anno nel 2023.

Tutto ciò è dimostrazione dell'importanza che la sua figura ancora oggi possiede all'interno della nostra cultura. Tuttavia oggi non siamo qui per parlarvi ancora una volta della leggendaria icona del Rock, bensì di sua moglie.

Infatti la regista Sofia Coppola si è presa la responsabilità di realizzare un film biografico che metta sotto gli occhi di tutti l'altro lato della medaglia, quello vissuto da Priscilla Presley durante gli anni insieme ad Elvis.

Ecco che da qui è nato Priscilla, il cui primo trailer è stato appena rilasciato online e voi potete recuperarlo tranquillamente andando in calce a questa notizia.

Come si può vedere dal video non è certamente intenzione della regista mostrare una versione romanzata del burrascoso rapporto della coppia, ma l'intento pare anzi essere quello di palesare tutte le ombre e le insicurezze della consorte di Elvis, la quale qui sarà interpretata dalla bellissima Cailee Spaeny.

Sicuramente si preannuncia una pellicola da non perdere quando uscirà finalmente nei cinema il prossimo 3 novembre. Voi che ne dite?

Ecco intanto la nostra recensione di Elvis. Oltretutto, sapevate che Baz Luhrmann forse si ritira?