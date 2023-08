Priscilla: MUBI acquista il film di Sofia Coppola, uscirà in streaming anche in Italia?

Uno dei film più attesi del ricco programma del Festival di Venezia 2023, ovvero Priscilla di Sofia Coppola, è stato appena acquistato dalla piattaforma di streaming on demand MUBI.

A pochi giorni dall'inizio del festival, la società di distribuzione, streamer e produzione ha acquisito i diritti internazionali per il nuovo film di Sofia Coppola, che sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Lido. Mubi manterrà tutti i diritti nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, America Latina, Benelux e Turchia, con uscite cinematografiche previste per Regno Unito, Irlanda, Germania, America Latina, Belgio e Paesi Bassi. Da notare inoltre che The Match Factory, acquisita da Mubi all’inizio del 2022, gestirà le vendite per tutti gli altri territori acquisiti, esclusi il Nord America e l’Italia.: questo perché A24 distribuirà il film negli Stati Uniti e Vision Distribution, una società Sky, lo distribuirà in Italia. In altre parole si, Priscilla in Italia arriverà al cinema.

Scritto e diretto da Sofia Coppola, Priscilla è basato sul libro di memorie del 1985 'Elvis and Me' scritto da Priscilla Presley e Sandra Harmon. Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Mare of Easttown, Bad Times at the El Royale) nel ruolo di Priscilla Beaulieu, Jacob Elordi (Euphoria, The Kissing Booth) nel ruolo di Elvis Presley e Dagmara Dominczyk (Succession, Bottoms, The Lost Daughter) e racconta la vita di Priscilla dopo l'incontro con Elvis Presley, all'epoca già una superstar del rock-and-roll: attraverso gli occhi della donna, il film cerca di raccontare il lato invisibile del grande mito americano nel lungo corteggiamento e nel turbolento matrimonio di Elvis e Priscilla, da una base militare tedesca alla tenuta da sogno a Graceland.

