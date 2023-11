Priscilla, Lisa Marie Presley aveva odiato il film di Sofia Coppola! 'Non capisco'

La premessa era chiara: Priscilla di Sofia Coppola avrebbe raccontato il lato di Elvis oltre la rock star, quel lato vissuto dalla moglie Priscilla ma non sempre con "gli occhi dell'amore" e tratto proprio dal libro di memorie dell'ex coniuge di Elvis. Un aspetto tanto intimo che entra in contrasto con i ricordi di Lisa Marie Presley.

Secondo quanto riporta Variety, infatti, l'unica figlia del re del rock and roll avrebbe odiato immediatamente le sceneggiature del biopic con protagonista Cailee Spaeny e Jacob Elordi definendolo imbarazzante. Tutto ciò successe qualche mese prima della prematura scomparsa di Lisa Marie Presley: la cantante era molto legata al padre, e il racconto del lato oscuro di Elvis che scopriamo nel nuovo trailer di Priscilla non è mai stato condiviso da Presley.

"Mio padre è stato presentato solo come un predatore e manipolatore - scrive Lisa Marie Presley - Come sua figlia, non leggo questo e non vedo niente di mio padre in questo personaggio. Non leggo questo e non vedo il punto di vista di mia madre su mio padre". L'eredità di Elvis è certamente un fardello difficile da gestire ma la figlia della leggenda della musica non ha mai avuto dubbi su come mostrarlo al mondo.

Se Lisa Marie Presley parlava in termini protettivi della madre, riferendosi alla luce sbagliata che avrebbe potuto ricevere il film, dall'altro il rapporto, il corteggiamento e il matrimonio tra Priscilla Prisley e Elvis fu sempre oggetto di scandalo sia per via della grande differenza di età tra i due che per la visione di "moglie trofeo" che Priscilla aveva assunto immediatamente da parte dei media.

Anche gli eredi non hanno voluto rimanere coinvolti nel film e pertanto non sarà presente la musica di Elvis in Priscilla.