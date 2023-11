Priscilla, i fan volevano Lana Del Rey e Sofia Coppola ha provato ad accontentarli

Sin dall'annuncio del film su Priscilla Presley il nome di Lana Del Rey cominciò a circolare con insistenza, arrivando anche a generare un bel po' di fake news sull'effettivo coinvolgimento della cantante di Young and Beautiful e Born to Die nel film di Sofia Coppola come protagonista: la regista stessa, d'altronde, non era estranea a tutto ciò.

Sofia Coppola, che recentemente ha preso atto della rabbia della compianta Lisa Marie Presley per il film, ha infatti ammesso di aver sentito forte e chiara la voce dei fan, decidendo anche di provare effettivamente a ritagliare a Lana Del Rey un ruolo nel progetto, seppur non nelle vesti di attrice protagonista.

"Speravamo potesse scrivere una canzone per il film, ma non c'è stato il tempo necessario" sono state le parole di Coppola, che qualche tempo prima aveva dichiarato: "Sto notando che un sacco di gente collega Lana Del Rey a Priscilla e non ci avevo mai fatto caso, ma sto ricevendo un sacco di domande tipo: 'In che modo farà parte del film?'".

Insomma, le chance che Lana Del Rey interpretasse Priscilla Presley sono sempre state pari a zero: che il telefono della cantante di Summertime Sadness potesse squillare, però, era un'ipotesi evidentemente tutt'altro che da scartare.