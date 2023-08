Priscilla, niente Elvis per il film di Sofia Coppola: no deciso degli eredi

Mentre MUBI acquista Priscilla, scopriamo che nel film non ci sarà la musica di Elvis Presley. Qual è la ragione di questa scelta?

La società Elvis Presley Entreprises non avrebbe voluto essere coinvolta nel film. In un'intervista per The Hollywood Reporter Coppola ha rivelato che: "Non amano i progetti che non hanno originato loro, e sono protettivi nei confronti del loro marchio della Elvis Presley Enterprises. Ma questo ci ha fatto essere più creativi".

La regista, nonostante il rifiuto, condivide il lato positivo della faccenda. Tale mancanza infatti avrebbe creato inventiva. Nel film saranno presenti cover di brani storici, eseguite da Phoenix, il cui frontman è il marito di Sofia Coppola, Thomas Mars (Thomas Pablo Croquet).

Per la colonna sonora di Elvis di Baz Luhrmann tuttavia questo problema sembra non essersi posto. Viene dunque naturale chiedersi le profonde ragioni di questa scelta per il 'secondo' biopic. Le differenze tra i due, ad ogni modo, non si limitano al soundtrack originale o meno.

Ad interpretare il leggendario cantante è Jacob Elordi, questa volta. Cailee Spaeny invece interpreta la sua dolce metà, Priscilla. Basato sul libro di memorie di Priscilla Presley del 1985 'Elvis and Me', il film sarà incentrato sulla loro storia d'amore.

Priscilla uscirà il 6 Ottobre 2023. Andrete a vederlo? Lasciateci un commento per farcelo sapere!