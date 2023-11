Priscilla: c'è un importante dettaglio che l'Elvis di Baz Luhrmann ha dimenticato

Dopo l'ottima presentazione al Festival del Cinema di Venezia, Priscilla è pronto a conquistare le sale cinematografiche mondiali e a polarizzare il dibattito mediatico.

Il film di Sofia Coppola, regista di grandi successi quali Lost in Translation e Marie Antoinette, sembra potersi configurare come l'altra faccia della medaglia di Elvis, l'acclamato biopic del 2022 sul re del rock'n roll diretto da Baz Luhrmann con protagonista Austin Butler.

La pellicola, accolta calorosamente da pubblico e critica, ha conquistato 8 prestigiose candidature agli Oscar, concorrendo in primis nelle categorie Miglior film e Miglior Attore protagonista. La repentina ascesa ed il lento declino della star costituivano il cuore del lungometraggio, che non poteva esimersi dal trattare la storia d'amore tra il cantante e la moglie Priscilla.

Tuttavia, il rapporto tra i due è risultato essere soltanto abbozzato e la figura femminile finiva per essere oscurata dall'imponente, quasi ingombrante ombra del marito. Ma il cinema è un gioco dai risvolti imprevedibili e dopo solo un anno, come un botta e risposta a distanza, ecco che Priscilla, sin dal primo trailer, promette di esplorare il lato oscuro di Elvis.

La nuova opera di Sofia Coppola ha l'arduo compito di restituire al pubblico un ritratto completo di Priscilla, cercando di definirne un'immagine totalizzante, lontana dalla semplice quanto riduttiva etichetta di "moglie di Elvis". Innanzitutto, verranno messe in risalto cruciali controversie della coppia più discussa degli anni '60 che il film con Austin Butler aveva soltanto vagamente accennato.

Elemento chiave di Priscilla sarà, infatti, la notevole differenza d'età tra i due membri della coppia. La ragazza, infatti, era ancora 14enne all'epoca del primo incontro con la superstar, che aveva già raggiunto i 24 anni. I due si conobbero ad una festa nella Germania occidentale nel 1959, durante gli anni del servizio militare di Elvis Presley. Il padre di Priscilla, Paul Beaulieu, era arruolato nell'aeronautica degli Stati Uniti, perciò incontrarsi non fu affare difficile.

Come narrato nell'autobiografia di Priscilla Elvis&Me, non furono sempre rose e fiori. In fondo, si trattava di una vera e propria adolescente fan di "The Pelvis" che si ritrovava faccia a faccia col la personalità più influente di quegli anni; oltre all'inevitabile pressione del momento, la differenza di 10 anni ha reso snervante le prime fasi dell'infatuazione e della successiva storia d'amore.

Priscilla, infatti, rimase a casa durante gli anni militari all'estero del marito, vivendo anni di profonda nostalgia e turbamento. Ormai una vita tranquilla nel suo scorrere quotidiano sarebbe stata sostanzialmente impossibile per la ragazza, quasi oppressa dal peso di una figura divenuta vero e proprio idolo delle masse. Inevitabili, pertanto, i litigi legati all'immagine di donnaiolo che Elvis si era cucito addosso, all'influenza del colonnello Tom Parker, l'avido "imbonitore" manager del cantante, e alla voglia di indipendenza di Priscilla. Com'è ben noto, la coppia si sposò ufficialmente nel 1967 per poi divorziare nel 1973.

Sarà dunque la dicotomia tra Elvis e Priscilla il cuore pulsante della prossima pellicola di Sofia Coppola apprezzata da Priscilla Presley in persona. Di certo, l'ambizioso progetto potrà offrirci un punto di vista diverso e più completo dell'iconica, quanto complessa, liaison tra i due, consentendoci di ammirare la forza e lo slancio femminista di Priscilla.