Priscilla, l'assurda dieta di Jacob Elordi: mezzo kg di bacon al giorno!

Le conoscenze di Jacob Elordi su Elvis sono a dir poco imbarazzanti, ma ciò non toglie che si sia impegnato molto nell'interpretare il personaggio in Priscilla di Sofia Coppola: basti pensare all'assurda dieta che ha dovuto sostenere!

Quando Coppola ha detto che "stando ai resoconti di Priscilla, Elvis amava il bacon bruciato", l'attore ha preso la dichiarazione alla lettera. Ecco quali sono state le sue parole: "In media, mangiavo mezzo chilo di pancetta al giorno. Non è così evidente, perché, sai, sono piuttosto alto. Ma sono stato più grosso di quanto non lo sia mai stato".

Ad aggiungere altri dettagli è la regista. "[Jacob Elordi] è una persona così dolce e umile. Pensavo che nessuno potesse somigliare a Elvis, ma Jacob... sì, lui ha lo stesso tipo di magnetismo. È così carismatico, le ragazze impazziscono in sua presenza. Ecco perché sapevo che sarebbe riuscito a interpretare questo tipo di icona romantica".

Scritto e diretto da Sofia Coppola, Priscilla è l'adattamento cinematografico delle memorie Elvis and Me e racconta la storia della donna che, dopo aver conosciuto il cantante a una festa, inizia una relazione con lui. Nel cast ricordiamo non soltanto Jacob Elordi, ma anche Cailee Spaeny, Jorja Cadence ed Emily Mitchell. Al momento, la pellicola è stata candidata al Gotham Independent Film Awards ed è in concorso per il Leone d'oro.

Jacob Elordi, invece, è un giovane attore australiano che viene ricordato per film quali Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, Acque profonde e The Sweet East, a cui si aggiunge la pluripremiata serie TV Euphoria.

