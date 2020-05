Principesse Disney, il web non risparmia neanche loro: le battute più divertenti

Diciamocelo: per quanto siano i belli i Classici Disney , a volte richiedono un notevole sforzo da parte dello spettatore in termini di sospensione del dubbio, e in alcuni casi la battuta viene davvero facile... Come in questi post segnalati dal sito BuzzFeed, di cui ve ne riportiamo un paio anche nel nostro pezzo (per vederli tutti potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia).

Cinderella is just a fairy tale about a guy being like 'I'm too drunk to remember her name. I know she had feet? Twitter do your thing.' — jeb (@LlamaInaTux) January 2, 2020

[watching the Little Mermaid]



Daughter: why didn’t Ariel just write Prince Eric a note?



Me: maybe she didn’t know how to write.



Daughter: but she signed her name on Ursula’s contract.



Me:



Daughter:



Me: [frantically flipping through parenting book]. — Oops!...I Dad It Again (@NewDadNotes) January 5, 2020

If you play The Little Mermaid backwards, Ariel ditches her idiot boyfriend and gains the powers of Aquaman. — Wonderella (@wonderella) September 30, 2012