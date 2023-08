La Principessa e il Ranocchio, Lupita Nyong'o sarà Tiana nel live-action Disney?

Contrari o favorevoli che siate, tocca mettersi l'anima in pace: l'operazione live-action sembra dover toccare praticamente tutti i Classici Disney finora pubblicati dalla House of Mouse, da quelli storici ai più recenti. Era solo questione di tempo, dunque, prima che si parlasse de La Principessa e il Ranocchio.

Il film che secondo molti diede vita al secondo Rinascimento Disney nel 2010 dopo anni di profonda crisi potrebbe infatti rappresentare una delle prossime scelte da parte di Bob Iger e soci per godere di una seconda vita sul grande schermo con attori in carne ed ossa: ma a chi dovrebbe spettare il ruolo della protagonista?

Le prime voci sono già state messe in circolazione: a riportarle è stato in queste ore il noto insider MyTimeToShineHello, che tramite il suo profilo Twitter ha fatto il nome di Lupita Nyong'o come prima scelta di Disney per il ruolo di Tiana. Un nome sicuramente altisonante che non stonerebbe certo vicino a quelli delle grandi star già convocate finora da Disney per i suoi live-action, ma che ovviamente potrebbe causare un po' di problemi per fattori anagrafici (la Tiana del Classico Disney è poco più che una ragazzina, mentre la star di Noi ha compiuto quest'anno 40 anni). Cosa ne dite? Potrebbe essere la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti!