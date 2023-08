La Principessa e il Ranocchio, ora i fan pretendono Tiana bianca: 'Vogliamo Emma Stone'

Le scelte di Disney per quanto riguarda i protagonisti dei live-action tratti dai Classici hanno fatto discutere più di una volta (si pensi a La Sirenetta, o anche al prossimo Biancaneve): una situazione che è ovviamente subito stata sfruttata come trampolino per nuove polemiche in vista de La Principessa e il Ranocchio.

Nei giorni scorsi voci sempre più insistenti hanno infatti parlato di Lupita Nyong'o come possibile interprete di Tiana nella versione live-action del film del 2010: una scelta potenzialmente azzeccatissima, che ha però subito scatenato l'ironia di chi proprio non è riuscito a mandar giù quanto fatto con i film citati in apertura.

"Va benissimo, voglio Emma Stone ad interpretare Tiana ne La Principessa e il Ranocchio", "Dal momento in cui Disney ama fare swap con i propri personaggi non vedo l'ora di vedere Tiana interpretata da Emma Stone", "Penso che Emma Stone sarebbe una scelta migliore" si legge in alcuni post apparsi in queste ore su Twitter.

Al momento, comunque, non ci sono ancora ufficialità: il nome di Lupita Nyong'o è solo uno dei papabili, e non è certo che l'attrice di Noi finisca effettivamente a interpretare la nostra Tiana.