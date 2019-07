La Principessa Diana doveva affiancare Kevin Costner nel sequel di Guardia del Corpo

Il Guardia del Corpo con Kevin Costner e la compianta Whitney Houston è ancora oggi uno dei film romantici più amati della storia del cinema, e stando a una recente intervista dell'attore rilasciata ai microfoni di People, la pellicola avrebbe dovuto avere un sequel dove Costner doveva proteggere la Principessa Diana.

Stando alle parole dell'attore e regista, lui, la Principessa Diana e i produttori erano davvero ansiosi di far partire il progetto, che sarebbe stato il sequel diretto del classico del 1992. Dice Costner: "Allo studio era piaciuta davvero molto l'idea di girare un Guardia del Corpo 2, con Diana che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di Whitney, e quindi della protetta. Nessuno sapeva davvero questa cosa per circa un anno dalla messa in cantiere".



L'attore ha parlato per la prima volta del progetto nel 2012, dove rivelava che il suo personaggio avrebbe dovuto proteggere la new entry interpretata da Diana dagli stalker e dai paparazzi prima che la loro relazione prendesse l'irrinunciabile piega romantica. Ha anche rivelato che il primo copione della sceneggiatura arrivò sulla sua scrivani il giorno prima che Diana morisse nell'incidente d'auto il 31 agosto del 1997.



Parlando con People, Costner ha dichiarato che lui e Diana avevano molto discusso del progetto, in particolare della possibilità di girare delle scene intime: "Ricordo bene quanto fosse particolarmente dolce al telefono mentre mi chiedeva se fossero previste delle scene con dei baci. Lo chiese in modo molto rispettoso e sembrava anche un po' nervosa, forse perché la sua vita era interamente controllata. Io le risposi di sì, che erano previste e che potevamo renderle il più serene possibili".



La vita, poi, ci ha messo lo zampino.