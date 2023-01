Il Principe d'Egitto, per il 25° anniversario arriva la versione Blu-Ray 4K

I fan del capolavoro della Dreamworks Animation del 1998 avranno finalmente qualcosa di cui rallegrarsi visto che Il Principe d'Egitto è ora disponibile per il preordine in versione Blu-ray 4K, con la sua grafica VHS originale.

Questa nuova versione dedicata all'iconico personaggio biblico di Mosè, presenterà contenuti bonus aggiuntivi come "The Making of The Prince of Egypt", che permetterà ai fan di dare un nuovo sguardo alla produzione del film, insieme a "The Basics of Animation: The Chariot Race", che descrive in dettaglio la realizzazione delle sue scene più iconiche. Verrà poi inclusa un nuova presentazione multilingue della canzone di successo "When You Believe", una featurette che mostra gli effetti visivi rivoluzionari del film e un commento dei registi Brenda Chapman, Steve Hickner e Simon Wells.

Il Principe d'Egitto torna dunque ad entusiasmare il pubblico a 25 anni dalla sua uscita, con questa nuova versione Blu-Ray 4K, la cui uscita è prevista per il prossimo 14 marzo. Ulteriori dettagli sull'edizione aggiornata del film saranno svelati prossimamente. Nel 2018, Dreamworks Animation ha presentato una versione rimasterizzata de Il Principe d'Egitto all'Annecy International Animated Film Festival 2018.

Per noi ragazzi degli anni '90, questo è sicuramente un gran bel pezzo da collezionare. E voi, comprerete questa nuova edizione de Il Principe d'Egitto?