Il principe cerca moglie, Tracy Morgan confessa i motivi del suo legame con il film

Tracy Morgan è stato intervistato di recente da Complex, e nel corso della chiacchierata ha raccontato i motivi che lo spingono a considerare il film uno dei suoi titoli preferiti. Come si può comprendere dalle sue parole, la spiegazione si riferisce a motivazioni molto personali che si riferiscono ad un fatto tragico nella vita dell'attore.

"Mio padre morì nel 1987, Il principe cerca moglie uscì nel 1988. Non avevo granché per essere felice. Quando vidi quel film mi fece stare bene. Ecco perché significa tanto per me. Non so cosa significhi per altri ma ecco il motivo per cui ci sono tanto legato" ha spiegato Morgan.



Nel corso dell'intervista Morgan ha legato tutto questo alla sua partecipazione al sequel, Il principe cerca figlio:"Far parte del sequel ha significato tanto per me, è stato surreale. Mio padre avrebbe amato il primo film, avrebbe amato Eddie Murphy, amava già Arsenio Hall e avrebbe adorato James Earl Jones e tutti gli altri".

Tracy Morgan è fra le new entry nel sequel, in arrivo a marzo su Amazon Prime Video. Il principe cerca moglie fu un grande successo, incassando quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

A distanza di 33 anni arriva il sequel, con il principe Akeem (Eddie Murphy) costretto a tornare a New York, nel Queens, per cercare suo figlio, l'erede al trono del regno di Zamunda. Insieme a Murphy torneranno alcune star presenti nel primo film, tra cui Arsenio Hall e James Earl Jones.



Su Everyeye trovate le prime immagini di Il principe cerca figlio e il trailer del sequel di Il principe cerca moglie.