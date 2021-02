Il principe cerca moglie e quel riferimento ad Una poltrona per due: lo avevate notato?

Questa sera torna in tv Il principe cerca moglie, il film del 1988 diretto da John Landis, che ha definitivamente consacrato al grande pubblico Eddie Murphy. Questa commedia arcinota racconta la storia di un ricco principe di un paese africano che in cerca del vero amore si finge uno studente squattrinato che lavora in un fast food.

Sebbene il rapporto tra il regista e il protagonista maschile non sia stato dei più idilliaci, Il principe cerca moglie e finito col diventare uno straordinario successo. La pellicola che costò solo, si fare per dire, 39 milioni di dollari, incassò a li vello globale oltre 290 milioni di dollari. E probabilmente non avrete notato che nel film vi è un riferimento più o meno velato ad Una poltrone per due, il classico della Vigilia per antonomasia in cui al fianco di Dan Aykroyd, troviamo proprio Eddie Murphy.

Nel corso de Il principe cerca moglie, vediamo infatti Akeem che dovendosi disfare dei soldi che l'amico Semmi si è fatto recapitare da Zamunda, decide di mettere un ingente quantitativo di banconote in un un sacchetto di carta e di donarle a due barboni. I due altri non sono che sono Randolph e Mortimer Duke, interpretati rispettivamente da Ralph Bellamy e Don Ameche). Si tratta insomma dei due fratelli proprietari della Duke & Duke che che per una stramba scommessa, decidono di mettere Billie Ray Valentine a capo della società di Louis Winthorpe III all'inizio di Una poltrona per due.

Intanto presto potremo assistere al sequel de Il principe cerca moglie di cui abbiamo avuto qualche assaggio nel trailer diffuso nei giorni scorsi.