Il principe cerca moglie, Eddie Murphy confessa:'Abbiamo dovuto inserire un attore bianco'

Eddie Murphy e Arsenio Hall hanno rivelato durante la loro recente visita a Jimmy Kimmel Live! che l'attore che interpreta Maurice, un dipendente del fast-food dove lavorano Akeem e Semmi, Louie Anderson, venne imposto dallo studio, che voleva fosse presente un comico bianco all'interno del film di John Landis, cult degli anni '80.

Secondo Eddie Murphy, Paramount era arrivata al punto di fornire un elenco di tre nomi di attori bianchi tra cui scegliere. Anderson venne scelto perché Eddie Murphy e Arsenio Hall erano fan del suo cabaret.

"Adoro Louie ma penso che fummo costretti a inserirlo. Siamo stati costretti ad inserire una persona bianca" ha ammesso Hall.



Eddie Murphy ha aggiunto:"Lo studio era tipo 'Dev'esserci una persona bianca nel film'. Ed io 'Cosa?'. Allora chi era il ragazzo bianco più divertente in circolazione? Sapevamo che Louie era simpatico, quindi è così che Louie è entrato nel film".

"Era ufficiale. Avevo una lista. Mi hanno dato una lista con tre ragazzi bianchi. Hanno detto 'Chi preferiresti far lavorare?'. Ho detto Louie" ha proseguito Arsenio Hall.

Kimmel ha chiesto alle due star chi fossero gli altri nomi in lizza ma sia Murphy che Hall hanno preferito non rispondere.

Il principe cerca figlio vede nuovamente protagonisti Eddie Murphy e Arsenio Hall, con altri membri del cast originale come James Earl Jones, e nuovi arrivati che rispondono al nome di Jermaine Fowler, Leslie Jones, Kiki Layne e Tracy Morgan.

Il principe cerca figlio arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 5 marzo. Di recente Craig Brewer ha dichiarato che hanno mantenuta l'essenza di Il principe cerca moglie.