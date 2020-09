Il principe cerca moglie 2, il primo trailer del sequel con Eddie Murphy è in arrivo

Nonostante i numerosi posticipi di questi mesi, Paramount Pictures ha ancora in programma di distribuire Il seguito de Il principe cerca moglie a dicembre 2020. Proprio per questo, è finalmente in arrivo il trailer ufficiale che offrirà un primo sguardo al ritorno di Eddie Murphy e Arsenio Hall.

Trailer Track svela infatti che Alberta Film Ratings ha classificato ufficialmente il filmato della durata di 1 minuto e 50 secondi, che a questo punto dovrebbe debuttare in rete nelle prossime settimane. La notizia dell'arrivo del trailer sotto marchio Paramount sembra smentire definitivamente i rumor sul possibile acquisto da parte di Netflix, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Ambientato dopo gli eventi del primo film, in Coming 2 America (titolo originale) l'ex Principe Akeem Joffer è destinato a diventare re di Zamunda quando scopre di avere un figlio americano di cui non era a conoscenza: un ragazzo di strada nativo del Queens di nome Lavelle. Onorando l'ultimo desiderio del padre di crescere suo figlio come principe ereditario, Akeem e Semmi intraprendono un nuovo viaggio per l'America.

Oltre ai due protagonisti, il sequel della commedia di John Landis vedrà nel cast anche Jermaine Fowler, Leslie Jones, Shari Headley, John Amos, Tracy Morgan, Wesley Snipes, e James Earl Jones. Lo scorso novembre, Murphy si era detto "al settima cielo" per Il principe cerca moglie 2.