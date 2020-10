Il principe cerca moglie 2, il sequel con Eddie Murphy direttamente su Amazon: ecco perchè

Secondo quanto riporta Deadline in queste ore, sarebbe in dirittura d'arrivo un accordo da 125 milioni di dollari tra Amazon e Paramount per spostare il sequel di Il principe cerca moglie dalla sala allo streaming. Paramount aveva in programma il film per Natale. Tuttavia l'incertezza del mercato avrebbe spinto il film in questa direzione.

Al momento i due più grandi bacini d'utenza americani, Los Angeles e New York, non danno segni di riaperture immediate e presumibilmente sarà tutto rinviato al 2021, che presenterà in cartellone titoli quali Top Gun 2, No Time To Die e Wonder Woman 1984.

Nonostante la scelta dello streaming metta Paramount al riparo da brutte sorprese, si tratta comunque di un duro colpo, considerato che il primo film incassò 288 milioni di dollari in tutto il mondo.



In Il principe cerca moglie 2, il sovrano Akeem (Eddie Murphy) scopre di avere un figlio perduto da tempo negli Stati Uniti ed è costretto a tornare in America per incontrare l'improbabile erede al trono. Alla regia troviamo Craig Brewer.

Si tratta di un altro grande titolo che si aggiunge al catalogo Amazon, dopo l'annuncio di Borat 2 in uscita su Prime Video pochi giorni prima delle elezioni americane.

Il principe cerca moglie, diretto da John Landis, raccontava la storia del giovane Akeem (Murphy), erede al trono del regno di Zamunda, che dopo aver compiuto 21 anni era indirizzato dai genitori ad un matrimonio combinato per poter avere una regina. Desideroso di vedere il mondo e trovare la sua compagna seguendo le logiche dell'amore, Akeem partì per New York insieme al migliore amico Semmi (Arsenio Hall).



Com'è ormai consuetudine nei suoi film, Eddie Murphy interpreterà anche un altro personaggio nel sequel di Il principe cerca moglie.

