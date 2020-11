Il principe cerca moglie 2, rivelata la data di uscita del sequel con Eddie Murphy

Come era stato annunciato qualche settimana fa, Il principe cerca moglie 2 sarà pubblicato direttamente in streaming, senza passare per le sale cinematografiche, grazie a un accordo tra Amazon e Paramount per 125 milioni di dollari. Nella giornata di venerdì è stata rivelata anche la data di uscita.

Il sequel della celebre commedia con Eddie Murphy sarà su Amazon Prime Video dal 5 marzo 2021.

Originariamente, i piani di Paramount prevedevano l'uscita in sala di Il principe cerca moglie 2 il 22 dicembre di quest'anno, ma dopo la pandemia, la chiusura dei cinema e lo stravolgimento del calendario delle uscite si è reso necessario il cambio di programma.

Diretto da Craig Brewer, che ha già lavorato con Eddie Murphy in Dolemite is my name, il sequel di Il principe cerca moglie è ambientato trent'anni dopo il film originale, uscito nel 1988, e vede il principe Akeem (Murphy) scoprire, prima di salire al trono dell'immaginaria nazione africana di Zamunda, di avere un figlio di nome Lavelle che vive nel quartiere di Queens a New York.

Fanno parte del cast di Il principe cerca moglie 2, tra gli altri, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos e Louie Anderson, già presenti nel film originale, oltre alle new entry Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor. A quanto pare, invece, non ci sarà Samel L. Jackson, che aveva una piccola parte nel 1988.